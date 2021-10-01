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Представитель АП: Мы должны бороться с пользующимися именами ветеранов, семей шехидов

Представитель АП: Мы должны бороться с пользующимися именами ветеранов, семей шехидов "Необходимо усилить работу в связи с ветеранами. В стране функционируют примерно 100 ветеранских организаций".
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 11:56
Представитель АП: Мы должны бороться с пользующимися именами ветеранов, семей шехидов

"Необходимо усилить работу в связи с ветеранами. В стране функционируют примерно 100 ветеранских организаций".

Как передает Report, об этом заместитель председателя наблюдательного совета Агентства господдержки НПО, ответственный сотрудник Администрации президента Вюсал Гулиев сказал на конференции "Встреча поколений" в Бакинском конгресс-центре.

По его словам, вызывает сожаление наличие лиц, которые злоупотребляют организациями, связанными с ветеранами, семьями шехидов: "Мы должны бороться с этим и усилить свою деятельность в этих организациях".

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Версия на английском языке Presidential Administration official urges to fight those use names of veterans, martyrs' families
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Veteran, şəhid ailələri adından istifadə edənlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq"

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