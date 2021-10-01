Представитель АП: Мы должны бороться с пользующимися именами ветеранов, семей шехидов

"Необходимо усилить работу в связи с ветеранами. В стране функционируют примерно 100 ветеранских организаций".

"Необходимо усилить работу в связи с ветеранами. В стране функционируют примерно 100 ветеранских организаций".

Как передает Report, об этом заместитель председателя наблюдательного совета Агентства господдержки НПО, ответственный сотрудник Администрации президента Вюсал Гулиев сказал на конференции "Встреча поколений" в Бакинском конгресс-центре.

По его словам, вызывает сожаление наличие лиц, которые злоупотребляют организациями, связанными с ветеранами, семьями шехидов: "Мы должны бороться с этим и усилить свою деятельность в этих организациях".