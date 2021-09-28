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Представитель АП: Армения должна нести ответственность за тяжкие преступления против Азербайджана

Представитель АП: Армения должна нести ответственность за тяжкие преступления против Азербайджана "44-дневная Отечественная война – это эпохальное событие. Как заявил президент, Отечественная война – торжество национальной воли, национального духа и национального достоинства".
Внутренняя политика
28 сентября 2021 г. 11:01
Представитель АП: Армения должна нести ответственность за тяжкие преступления против Азербайджана

"44-дневная Отечественная война – это эпохальное событие. Как заявил президент, Отечественная война – торжество национальной воли, национального духа и национального достоинства".

Как передает Report, об этом сказала заместитель заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникаций Администрации президента Азербайджана Саадат Юсифова.

Представитель АП отметила, что Азербайджан выполнил резолюции Совбеза ООН: "Это, наверно, первый такой случай в мире с момента создания ООН. Во избежание двойных стандартов и селективного подхода в исполнении резолюций Совбеза ООН необходимо объединить усилия по созданию механизма исполнения резолюций СБ ООН. Согласно международному праву и Уставу ООН Армения должна на государственном уровне нести ответственность за военную агрессию и другие тяжкие преступления против Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: “Ermənistan Azərbaycana qarşı ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşımalıdır”

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