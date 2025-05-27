Представитель ANAMA: После Отечественной войны от мин очищена территория площадью более 202 тыс. га

После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищена территория площадью более 202 тыс. гектаров.

После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищена территория площадью более 202 тыс. гектаров.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил инструктор Гёйгёльского учебного центра Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Муса Мамедов в заявлении журналистам в рамках организованного в район медиатура.

По его словам, работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях продолжаются:

"Работы по разминированию проводятся в Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачыне, Губадлы и Ханкенди. После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищено более 202 тыс. гектаров земель, обнаружено более 196 тыс. мин и боеприпасов. В работах по разминированию помимо сотрудников ANAMA также задействованы сотрудники министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также двух местных компаний".