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Представитель ANAMA: После Отечественной войны от мин очищена территория площадью более 202 тыс. га

Представитель ANAMA: После Отечественной войны от мин очищена территория площадью более 202 тыс. га После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищена территория площадью более 202 тыс. гектаров.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 13:59
Представитель ANAMA: После Отечественной войны от мин очищена территория площадью более 202 тыс. га

После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищена территория площадью более 202 тыс. гектаров.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил инструктор Гёйгёльского учебного центра Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Муса Мамедов в заявлении журналистам в рамках организованного в район медиатура.

По его словам, работы по разминированию на освобожденных от оккупации территориях продолжаются:

"Работы по разминированию проводятся в Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачыне, Губадлы и Ханкенди. После Отечественной войны от мин и боеприпасов очищено более 202 тыс. гектаров земель, обнаружено более 196 тыс. мин и боеприпасов. В работах по разминированию помимо сотрудников ANAMA также задействованы сотрудники министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также двух местных компаний".

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Версия на английском языке ANAMA official: Over 202,000 hectares cleared of mines since Patriotic War
Версия на азербайджанском языке ANAMA rəsmisi: Vətən müharibəsindən sonra 202 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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