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    Председателям парламентских комитетов и депутатам предоставляется новое право

    После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Предлагается предоставление председателям парламентских комитетов права на внеочередное выступление на пленарных заседаниях парламента.

    Как сообщает Report, данный вопрос отразился в проекте изменений, предложенных во Внутреннем уставе Милли Меджлиса, который вынесли на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно нынешнему уставу, правом на внеочередное выступление на заседании ММ обладают президент Азербайджана, а также председатель парламента и его заместители.

    Кроме того, на заседании было предложено предоставить депутатам право на одновременное членство в двух комитетах.

    После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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