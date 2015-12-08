Председателям парламентских комитетов и депутатам предоставляется новое право

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Предлагается предоставление председателям парламентских комитетов права на внеочередное выступление на пленарных заседаниях парламента.

Как сообщает Report, данный вопрос отразился в проекте изменений, предложенных во Внутреннем уставе Милли Меджлиса, который вынесли на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно нынешнему уставу, правом на внеочередное выступление на заседании ММ обладают президент Азербайджана, а также председатель парламента и его заместители.

Кроме того, на заседании было предложено предоставить депутатам право на одновременное членство в двух комитетах.

После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.