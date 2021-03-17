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Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме

Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму
Внутренняя политика
17 марта 2021 г. 16:05
Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме

Руководители политических партий Азербайджана и ряд политологов посетили кладбище Имарет в освобожденном от оккупации Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.

Как сообщает Report, участники поездки были проинформированы, что на кладбище находятся надгробия Панах Али-хана, основателя Карабахского ханства, а также Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, дочери Мехдигулу хана, поэтессы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов. После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы также разрушили мавзолей Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.

Стадион "Имарет", на котором в свое время проводил свои домашние игры футбольный клуб “Карабах”, также был разрушен врагом. От памятника Натаван, установленного неподалеку, не осталось и следа.

Делегация также ознакомилась с развалинами Агдамского музея хлеба. Было отмечено, что этот музей, считающийся вторым в мире, функционировал всего 9 лет - с 1983 по 1992 год.

Затем руководители политических партий и политологи посетили I Аллею шехидов Агдама. Было сообщено, что здесь похоронены шехиды Первой Карабахской войны, в том числе часть жителей города, убитых во время Ходжалинского геноцида.

Здесь же находится могила национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Руководителей политических партий и политологов сопровождает заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

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Версия на английском языке Party leaders visit Imarat Cemetery and First Alley of Martyrs in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Partiya sədrləri Ağdamda İmarət qəbiristanlığını və I Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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