Председатели партий посетили кладбище Имарет и I Аллею шехидов в Агдаме

После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму

Руководители политических партий Азербайджана и ряд политологов посетили кладбище Имарет в освобожденном от оккупации Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.

Как сообщает Report, участники поездки были проинформированы, что на кладбище находятся надгробия Панах Али-хана, основателя Карабахского ханства, а также Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, дочери Мехдигулу хана, поэтессы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов. После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы также разрушили мавзолей Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.

Стадион "Имарет", на котором в свое время проводил свои домашние игры футбольный клуб “Карабах”, также был разрушен врагом. От памятника Натаван, установленного неподалеку, не осталось и следа.

Делегация также ознакомилась с развалинами Агдамского музея хлеба. Было отмечено, что этот музей, считающийся вторым в мире, функционировал всего 9 лет - с 1983 по 1992 год.

Затем руководители политических партий и политологи посетили I Аллею шехидов Агдама. Было сообщено, что здесь похоронены шехиды Первой Карабахской войны, в том числе часть жителей города, убитых во время Ходжалинского геноцида.

Здесь же находится могила национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Руководителей политических партий и политологов сопровождает заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.