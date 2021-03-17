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Председатели партий посетили Агдамскую Джума-мечеть

Председатели партий посетили Агдамскую Джума-мечеть Разрушения в Агдаме являются яркими примерами армянского вандализма и варварства
Внутренняя политика
17 марта 2021 г. 17:20
Председатели партий посетили Агдамскую Джума-мечеть

Руководители политических партий и политологи, побывавшие в Агдамском районе, посетили Джума-мечеть, осмотрели развалины чайханы.

Как сообщает Report, участники визита были проинформированы об истории мечети и варварстве, совершенном армянами.

Было отмечено, что Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги.

Эта мечеть относится к школе "Архитектура мечетей Карабаха". Минареты разрушенной Агдамской мечети были снесены изнутри, в нескольких местах были снесены потолки, а их дизайн и надписи были намеренно испорчены до неузнаваемости.

Было отмечено, что разрушения в Агдаме являются яркими примерами армянского вандализма и варварства. Как и в других оккупированных армянами районах, в Агдаме были совершены беспрецедентные акты вандализма против историко-культурного наследия нашей страны. Все памятники, очаги культуры, мечети, кладбища в районе разрушены, осквернены, а некоторые - арменизированы.

Хоть армяне и пытаются стереть историческое и религиозное наследие азербайджанцев на оккупированных территориях, им не удастся добиться этого. Заявив, что освобожденные территории будут полностью восстановлены, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении перед мечетью сказал: "Разрушенный город Агдам – свидетель армянского вандализма. Мы восстановим Агдам, все села. Пусть никто не сомневается в этом. Это будет большая работа. Конечно, она потребует большого труда. Но так же, как мы проявили единство в течение 44 дней, уверен, что проявим единство, решительность и в деле восстановления освобожденных земель. Мы восстановим все наши города, они станут еще краше. Восстановим оставшиеся исторические памятники в наших городах и еще раз продемонстрируем нашу силу".

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Версия на азербайджанском языке Partiya sədrləri Ağdam Cümə məscidini ziyarət edib

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