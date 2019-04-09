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ЦИК Азербайджана: Председатели 6 из 12 не представивших финотчет политических партий скончались

Председатели 6 из 12 не представивших финотчет
© Report/ Elchin Murad

"12 политических партий не представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовый отчет за 2018 год".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил секретарь комиссии Микаил Рагимов.

Он сообщил, что председатели 6 из этих партий скончались: "Члены двух партий представили отчеты, однако за неимением подписи председателя, документы не были приняты. С другими политическими партиями не удалось связаться".

М.Рагимов сообщил, что процесс завершится к концу этой недели, о чем будет проинформировано министерство юстиции.

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