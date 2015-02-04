Председатель Женской организации партии: Ариф Гаджили занимается чисткой рядов партии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Я не намерена покидать партию. Однако руководство создает почву для того, чтобы меня и Губада Ибадоглу исключили из партии. Если меня исключат, я буду вести борьбу цивилизованными способами". Об этом заявила Report председатель Женской организации партии Эллада Мамедли.

Э.Мамедли отметила, что не принимает вынесенное ей на последнем заседании Дивана партии предупреждение: "Мне не предъявили никакого официального документа по поводу предупреждения. Поэтому я не принимаю это предупреждение. Из заданных мне на последнем заседании Дивана партии вопросов я поняла одно. Я должна сделать выбор либо в пользу партии Мусават, либо в пользу движения "Демократия и благосостояние Азербайджана". Это условие не имеет под собой основания. Потому что ДБА является общественным движением, а не политическим. В целом, ко мне относятся предвзято вследствие того, что я поддержала Губада Ибадоглу на съезде, а не проголосовала за Арифа Гаджили".

Э.Мамедли добавила, что Ариф Гаджили убирает из партии любого, кто выступает против него: "Насколько это правомерно? К сожалению, Ариф Гаджили занимается чисткой рядов партии".

Отметим, что на последнем заседании Дивана партии было вынесено предупреждение бывшему кандидату на пост главы партии Мусават Губаду Ибадоглу и председателю Женской организации партии Элладе Мамедли.