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Председатель Верховного суда: Судебная система столкнулась с новыми вызовами

Председатель Верховного суда: Судебная система столкнулась с новыми вызовами После победы в 44-дневной Отечественной войне в нашем регионе сформировались новые геополитические реалии. На фоне этих реалий возросло глобальное значение нашей страны. Страна и судебная система страны столкнулись с новыми вызовами.
Внутренняя политика
8 мая 2023 г. 17:32
Председатель Верховного суда: Судебная система столкнулась с новыми вызовами

После победы в 44-дневной Отечественной войне в нашем регионе сформировались новые геополитические реалии. На фоне этих реалий возросло глобальное значение нашей страны. Страна и судебная система страны столкнулись с новыми вызовами.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов сказал на мероприятии на тему "Сегодняшнее право, завтрашний юрист", посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что местные, локальные отношения сменяются глобальными: "В глобализирующемся мире возникают новые правовые отношения".

По мнению председателя Верховного суда, высокие научно-технические инновации влияют на все сферы, мир стремительно развивается: "Расширяется внедрение искусственного интеллекта. Оперативность в государственных услугах требуется больше, чем когда-либо".

По мнению И.Керимова, в век науки и технологий самый ценный ресурс - человеческий капитал: "Роль высокопрофессиональных кадров велика как в общем развитии страны, так и в развитии судов. Большую работу в этом вопросе выполняют учебные заведения. Будущее судебной системы зависит также от сегодняшних студентов - будущих юристов. Верховный суд в свою очередь готов наладить тесные контакты с юридическими факультетами учебных заведений страны и активно поддерживать программы подготовки будущих юристов".

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