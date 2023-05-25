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Председатель Верховного суда: Реформы будут продолжены

Председатель Верховного суда: Реформы будут продолжены "Верховный суд, будучи в центре судебных реформ, совместно с другими органами провел анализ исполнения Указа, изучил передовой международный опыт, в результате чего было принято много нормативных актов, касающихся гуманизации уголовной политики, фо
Внутренняя политика
25 мая 2023 г. 11:28
Председатель Верховного суда: Реформы будут продолжены

"Верховный суд, будучи в центре судебных реформ, совместно с другими органами провел анализ исполнения Указа, изучил передовой международный опыт, в результате чего было принято много нормативных актов, касающихся гуманизации уголовной политики, формирования единой судебной практики, усиления социальной защищенности судов и судей и др. Впереди еще много работы, и реформы будут продолжены".

Как сообщает Report, председатель Верховного суда Инам Керимов сказал об этом на встрече с представителями СМИ на диалоговой платформе "Фемида".

Он отметил, что судебно-правовые реформы, которые были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются президентом Ильхамом Алиевым: "Масштабные реформы, которые считаются началом нового этапа в развитии судебно-правовой системы, получили продолжение с принятием Указа президента Азербайджана от 3 апреля 2019 года "Об углублении реформ в судебно-правовой системе". Этот документ оказал положительное влияние на качественное осуществление правосудия в нашей стране и усиление судебной защиты прав".

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmənin sədri: “İslahatlar davam etdiriləcək”

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