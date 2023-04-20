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Председатель Верховного суда: Необходимо формировать суды в соответствии с современными требованиями

Председатель Верховного суда: Необходимо формировать суды в соответствии с современными требованиями "В последнее время в стране проделана большая работа по усовершенствованию института адвокатуры".
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 11:08
Председатель Верховного суда: Необходимо формировать суды в соответствии с современными требованиями

"В последнее время в стране проделана большая работа по усовершенствованию института адвокатуры".

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на встрече в Коллегией адвокатов в рамках платформы для диалога "Фемида".

Он отметил, что несмотря на успешные реформы в судебно-правовой системе в рамках исполнения известного указа главы государства, еще многое предстоит сделать: "Наша страна превращается в лидера региона в процессах глобального значения и сталкивается с новыми вызовами. Для того, чтобы отвечать на эти современные вызовы, необходимо формировать суды в соответствии с современными требованиями, повышать профессионализм в осуществлении правосудия и применять инновационные технологии в управлении. Чтобы соответствовать этим требованиям, мы дали старт новому проекту - платформа для диалога "Фемида", служащий налаживанию диалога со всеми участниками судебно-правовой системы".

Председатель Верховного суда отметил, что целью платформы для диалога "Фемида" является организация интенсивных обсуждений с правоведами, правозащитниками, институтами гражданского общества, повышение юридической просвещенности граждан, совершенствование законодательства в судебно-правовой сфере, решение возникающих проблем и поддержка реформ в данной сфере.

"Первая встреча в рамках платформы для диалога "Фемида" проходит с Коллегией адвокатов Азербайджана, что не случайно. Ведь члены Коллегии адвокатов выполняют важную функцию в судебно-правовой системе. Сегодня мы обсудим проделанные в сфере судебно-правовой системы работы, текущее состояние, а также проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты, и выслушаем предложения по развитию судебно-правовой системы. Я уверен, что сегодня мы заложим основу успешного сотрудничества", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmənin sədri: "Qarşıda görüləcək işlər var"

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