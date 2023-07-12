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Председатель Великого национального собрания Турции посетил могилу Гейдара Алиева

Председатель Великого национального собрания Турции посетил могилу Гейдара Алиева 12 июля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народ
Внутренняя политика
12 июля 2023 г. 11:09
Председатель Великого национального собрания Турции посетил могилу Гейдара Алиева

12 июля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок в его могиле.

Как сообщает Report, делегация также почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложила цветы к ее могиле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə parlamentinin sədri Heydər Əliyevin məzarını, Şəhidlər Xiyabanını və Türk Şəhidliyini ziyarət edib - YENİLƏNİB

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