Председатель Великого национального собрания Турции посетил могилу Гейдара Алиева

12 июля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народ

12 июля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок в его могиле.

Как сообщает Report, делегация также почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложила цветы к ее могиле.