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Председатель Госагентства: В Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN

Председатель Госагентства: В Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN "В Карабахе и Восточном Зангезуре будут осуществлять деятельность центры Службы ASAN.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 13:10
Председатель Госагентства: В Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN

В Карабахе и Восточном Зангезуре будут осуществлять деятельность центры Службы ASAN.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев.

По его словам, в Карабахе в настоящее время создаются новые села, города, поселки:

"Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, очевиден. Под руководством президента Ильхама Алиева на этой территории реализуются серьезные инфраструктурные проекты. После решения проблем, связанных с инфраструктурой, в Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN".

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Версия на азербайджанском языке Sədr: “Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda “ASAN” xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək”

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