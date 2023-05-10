Председатель Госагентства: В Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN

"В Карабахе и Восточном Зангезуре будут осуществлять деятельность центры Службы ASAN.

В Карабахе и Восточном Зангезуре будут осуществлять деятельность центры Службы ASAN.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев.

По его словам, в Карабахе в настоящее время создаются новые села, города, поселки:

"Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, очевиден. Под руководством президента Ильхама Алиева на этой территории реализуются серьезные инфраструктурные проекты. После решения проблем, связанных с инфраструктурой, в Карабахе и Восточном Зангезуре заработают центры Службы ASAN".