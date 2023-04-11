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Председатель: В Азербайджане увеличилось количество женщин-адвокатов

Председатель: В Азербайджане увеличилось количество женщин-адвокатов Число женщин-адвокатов в Азербайджане продолжает расти, и в настоящее время женщины составляют 20 процентов лиц, занимающихся адвокатской деятельностью.
Внутренняя политика
11 апреля 2023 г. 11:20
Председатель: В Азербайджане увеличилось количество женщин-адвокатов

Число женщин-адвокатов в Азербайджане продолжает расти, и в настоящее время женщины составляют 20 процентов лиц, занимающихся адвокатской деятельностью.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, 26 процентов приведенных к присяге новых адвокатов - женщины.

Председатель отметил, что в результате проведенных реформ институт адвокатуры совершенствуется и развивается.

A.Багиров выразил надежду, что и в будущем количество женщин-адвокатов будет увеличиваться.

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Версия на английском языке Chairman: Number of female lawyers up in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Azərbaycanda qadın vəkillərin sayı artıb"

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