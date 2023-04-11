Председатель: В Азербайджане увеличилось количество женщин-адвокатов

Число женщин-адвокатов в Азербайджане продолжает расти, и в настоящее время женщины составляют 20 процентов лиц, занимающихся адвокатской деятельностью.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.
По его словам, 26 процентов приведенных к присяге новых адвокатов - женщины.
Председатель отметил, что в результате проведенных реформ институт адвокатуры совершенствуется и развивается.
A.Багиров выразил надежду, что и в будущем количество женщин-адвокатов будет увеличиваться.