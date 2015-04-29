​Председатель УМК: Пока карабахский конфликт не будет решен, нельзя говорить о мире на Кавказе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа состоялась встреча с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Гербертом Сальбером.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил надежду на то, что визит будет способствовать успеху общего дела, рассказал о государственно-религиозных отношениях и давних традициях веротерпимости в Азербайджане.

Отмечалось, что в Азербайджане на протяжении веков мирно сосуществуют представители различных конфессий и общин. Здесь никогда не наблюдалось ксенофобии и конфликтов на религиозной почве.

"Наши законы, наряду с другими свободами, гарантируют свободу вероисповедания. Здесь строятся и реставрируются храмы. Во времена бывшего Советского Союза у нас было всего 17 мечетей, а сейчас их более 2 тыс. Межрелигиозный диалог, который имеет место у нас, не имеет аналога в мире", - сказал А.Пашазаде. Вместе с тем, он выразил обеспокоенность ситуацией на Кавказе. "Недавно Армения отмечала 100-летие так называемого "геноцида армян", при этом она сама является агрессором, оккупировала 7 районов Азербайджана. Пока карабахский конфликт не будет решен, нельзя говорить о мире на Кавказе", - отметил шейх уль-ислам.

Герберт Сальбер поблагодарил за теплый прием. Он выразил обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения и поинтересовался тем, какую роль играют религиозные лидеры в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, что можно сделать для усиления их роли в перспективе.

На встрече присутствовали руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард, координаторы специального предствителя по политическим вопросам Атанас Балтов и Том Траер.