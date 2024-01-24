Председатель УМК обсудил вопросы сотрудничества с муфтием Узбекистана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял председателя Управления мусульман Узбекистана, верховного муфтия Нуриддина Холикназарова.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял председателя Управления мусульман Узбекистана, верховного муфтия Нуриддина Холикназарова.

Как сообщает Report, в ходе встречи Пашазаде подчеркнул высокий уровень дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Пашазаде также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между религиозными структурами двух стран. Глава УМК напомнил, что 20 октября 2022 года в Шуше был подписан исторический документ - Положение Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств. Он также поблагодарил муфтия Нуриддина Холикназарова за высокую организацию в ноябре прошлого года заседания совета в Бухаре.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя управлениями, а также предстоящую работу в рамках Совета руководителей мусульманских религиозных управлений.