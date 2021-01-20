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Председатель УМК: Горбачев должен понести наказание

Председатель УМК: Горбачев должен понести наказание Шехиды 20 Января пожертвовали своими жизнями во имя нашей независимости.
Внутренняя политика
20 января 2021 г. 14:11
Председатель УМК: Горбачев должен понести наказание

Шехиды 20 Января пожертвовали своими жизнями во имя нашей независимости.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что в период 44-дневной Отечественной войны народ объединился в единый кулак, и шехиды были отмщены: "Азербайджанский народ под руководством Верховного главнокомандующего одержал победу. Мы должны знать цену этой победы".

Шейхулислам подчеркнул, что виновные в убийствах 20 Января, в том числе Михаил Горбачев, должны быть наказаны.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Qorbaçov cəzasını almalıdır"

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