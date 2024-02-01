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Председатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов

Председатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов Жители города Физули с нетерпением ждут дня голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 11:54
Председатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов

Жители города Физули с нетерпением ждут дня голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Об этом командированному в Физули сотруднику Report сообщила председатель местной участковой избирательной комиссии №75 Ляман Масталыева.

По ее словам, на данном участке зарегистрированы 1354 избирателя.

Масталыева назвала предстоящие выборы значимым историческим событием для азербайджанского народа и государства: "Для нас, карабахцев, это двойной праздник, так как спустя 30 лет мы вернулись на родные земли. Все жители Физули с нетерпением ждут этого дня и желают принять участие в голосовании".

Она добавила, что участок начал работу 9 декабря, и каждый сотрудник исполняет свои обязанности в соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəntəqə sədri: “Füzuli camaatı seçkilər gününü səbirsizliklə gözləyir”

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