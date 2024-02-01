Председатель участка: Жители Физули с нетерпением ждут дня выборов

Жители города Физули с нетерпением ждут дня голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Жители города Физули с нетерпением ждут дня голосования на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Об этом командированному в Физули сотруднику Report сообщила председатель местной участковой избирательной комиссии №75 Ляман Масталыева.

По ее словам, на данном участке зарегистрированы 1354 избирателя.

Масталыева назвала предстоящие выборы значимым историческим событием для азербайджанского народа и государства: "Для нас, карабахцев, это двойной праздник, так как спустя 30 лет мы вернулись на родные земли. Все жители Физули с нетерпением ждут этого дня и желают принять участие в голосовании".

Она добавила, что участок начал работу 9 декабря, и каждый сотрудник исполняет свои обязанности в соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Азербайджана.