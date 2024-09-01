О нас

Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано

Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:29
Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано

На избирательном участке №3 Сабаильского избирательного округа №7 не зафиксировано никаких нарушений, вся работа организована в соответствии с законодательством.

Об этом сказал Report председатель избирательного участка Ханлар Фархадов.

"На нашем участке всего зарегистрировано 1280 избирателей. Наблюдается высокая явка, уже проголосовали свыше 55 человек", - сказал Фархадов.

Он отметил, что за процессом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели.

"Международные наблюдатели с 8 утра проводят мониторинг на участке. Среди них наблюдатели из Бельгии, Италии, Франции и других стран. Участок посетили также миссии ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества и пр. Никаких нарушений зафиксировано не было. Весь процесс организован на высоком уровне и в соответствии с законодательством",- добавил Фархадов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоChairman of precinct says no violations recorded during voting process
Версия на азербайджанском языке ФотоXanlar Fərhadov: Seçkilər qanunauyğun keçirilir, heç bir pozuntu aşkarlanmayıb

Другие новости из категории

Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
Центризбирком: По состоянию на 12:00 проголосовали 20,39% избирателей
1 сентября 2024 г. 12:36
Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис
Глава МИД Азербайджана проголосовал на выборах в Милли Меджлис
1 сентября 2024 г. 12:25
Представитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
ФотоПредставитель ОИС: Наблюдения дают основание говорить о прозрачности выборов
1 сентября 2024 г. 12:16
В Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
ФотоВ Ханкенди наблюдается высокая активность избирателей
1 сентября 2024 г. 12:15
Белорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
ФотоБелорусский наблюдатель: Выборы в парламент организованы на высоком уровне
1 сентября 2024 г. 12:05
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях
1 сентября 2024 г. 11:57
Самир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
ФотоСамир Шарифов: Парламентские выборы проводятся прозрачно и справедливо
1 сентября 2024 г. 11:56
Ровзат Гасымов: На данный момент негативных отзывов от международных наблюдателей не поступало
Ровзат Гасымов: На данный момент негативных отзывов от международных наблюдателей не поступало
1 сентября 2024 г. 11:51
Наблюдатель от МПА СНГ: Никаких нарушений в ходе голосования на выборах в парламент Азербайджана не зафиксировано
Наблюдатель от МПА СНГ: Никаких нарушений в ходе голосования на выборах в парламент Азербайджана не зафиксировано
1 сентября 2024 г. 11:51
Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов
ФотоДитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов
1 сентября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi