Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано

Председатель участка: Выборы проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано

На избирательном участке №3 Сабаильского избирательного округа №7 не зафиксировано никаких нарушений, вся работа организована в соответствии с законодательством.

Об этом сказал Report председатель избирательного участка Ханлар Фархадов.

"На нашем участке всего зарегистрировано 1280 избирателей. Наблюдается высокая явка, уже проголосовали свыше 55 человек", - сказал Фархадов.

Он отметил, что за процессом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели.

"Международные наблюдатели с 8 утра проводят мониторинг на участке. Среди них наблюдатели из Бельгии, Италии, Франции и других стран. Участок посетили также миссии ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества и пр. Никаких нарушений зафиксировано не было. Весь процесс организован на высоком уровне и в соответствии с законодательством",- добавил Фархадов.