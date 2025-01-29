Председатель участка: Выборы проходят прозрачно

На избирательном участке №35 Насими-Сабаильского избирательного округа №23 муниципальные выборы проходят прозрачно.

На избирательном участке №35 Насими-Сабаильского избирательного округа №23 муниципальные выборы проходят прозрачно.

Об этом Report сообщила председатель избирательного участка Гюльнара Мустафаева.

По ее словам, в списке избирателей по участку числятся 1 055 человек.

Г.Мустафаева добавила, что за ходом голосования следят местные наблюдатели.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах. По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

Голосование завершится в 19:00.