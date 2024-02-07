Председатель участка в Турции: Избиратели приходят голосовать в праздничном настроении

Граждане Азербайджана демонстрируют высокую явку на избирательных участках в Турции, все избиратели приходят в хорошем настроении, так как впервые голосуют как представители народа-победителя.

Граждане Азербайджана демонстрируют высокую явку на избирательных участках в Турции, все избиратели приходят в хорошем настроении, так как впервые голосуют как представители народа-победителя.

Об этом анкарскому бюро Report сказал председатель избирательного участка №47, открытого в посольстве Азербайджана в Анкаре, Мушфиг Мамедов.

"На избирательном участке в нашем посольстве действительно царит праздничная атмосфера. Мы голосуем как граждане страны, освободившей свои земли от оккупации. Выборы впервые проводятся в Карабахе. Самому пожилому избирателю Азербайджана 124 года, а самому молодому - 18 лет. Но нас всех сегодня объединяет одно – мы участвуем в выборах целостного Азербайджана, нашей Родины", - сказал Мамедов.