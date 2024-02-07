Председатель участка: В Ханкенди наблюдается высокая явка избирателей

В Ханкенди наблюдается высокая явка избирателей, процесс голосования проходит прозрачно.

В Ханкенди наблюдается высокая явка избирателей, процесс голосования проходит прозрачно.

Об этом находящемуся в Ханкенди сотруднику Report сказал председатель избирательного участка №14 Ханкендинского избирательного округа №122 Имран Мирзоев.

По информации на 12:00, на участке правом голоса воспользовались 3 946 избирателей.

И.Мирзоев отметил, что проведение президентских выборов в Ханкенди вызывает чувство особой гордости.

"Избиратели голосуют с большим энтузиазмом. На избирательных участках никаких нарушений не зафиксировано", - сказал он.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.