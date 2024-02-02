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Председатель участка: Самому пожилому избирателю в Агалы 95 лет

Председатель участка: Самому пожилому избирателю в Агалы 95 лет Самым пожилым избирателем в селе Агалы является 95-летняя Бановша Нуриева.
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 11:56
Председатель участка: Самому пожилому избирателю в Агалы 95 лет

Самым пожилым избирателем в селе Агалы является 95-летняя Бановша Нуриева.

Об этом командированному в Зангилан сотруднику Report сказал председатель нового избирательного участка №33 в освобожденном Агалы Мубариз Фархадов.

По его словам, Бановша Нуриева по состоянию здоровья не сможет лично прибыть в избирательный участок, к ней домой привезут мобильную урну.

Фархадов отметил, что на избирательном участке в Агалы зарегистрированы в целом 1206 избирателей. На избирательном участке установлены веб-камеры, приняты все меры для проведения прозрачных выборов, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalıda səs verəcək ən yaşlı seçici məlum olub

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