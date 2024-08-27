Председатель участка: Самому пожилому избирателю Лачына 96 лет

Избирательный участок №106 избирательного округа №121 в городе в Лачыне полностью готов к выборам.

Избирательный участок №106 избирательного округа №121 в городе в Лачыне полностью готов к выборам.

Об этом сказал корреспонденту Report председатель участка Гардашхан Достуев.

По его словам, в ближайшее время все избиратели получат уведомления.

Председатель добавил, что на этом участке зарегистрировано 1320 избирателей: "Среди наших избирателей есть молодые люди, которые будут голосовать впервые. Самому пожилому избирателю 96 лет. Для граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок, будет организовано голосование по месту их жительства".

Фото: Вугар Ханларов