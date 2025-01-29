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Председатель участка: Голосование только началось, но избиратели уже проявляют активность

Председатель участка: Голосование только началось, но избиратели уже проявляют активность На избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 проголосовало около 50 из 1036 зарегистрированных избирателей.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 09:27
Председатель участка: Голосование только началось, но избиратели уже проявляют активность

На избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 проголосовало около 50 из 1036 зарегистрированных избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель избирательного участка Эльмира Ибрагимова.

"Голосование только началось, однако избиратели уже проявляют активность. Верим, что явка будет высокой", — отметила она.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке Precinct chair: Voting just begun, but voters already showing activity
Версия на азербайджанском языке 7 saylı Səbail seçki dairəsinin məntəqə sədri: 50-yə yaxın seçici səs verib

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