Председатель участка: Активность избирателей в Сабунчинском районе достаточно высока

Активность избирателей на внеочередных президентских выборах достаточно высока.

Активность избирателей на внеочередных президентских выборах достаточно высока.

Об этом Report заявила председатель избирательного участка № 13 Сабунчинского первого избирательного округа № 26 Фергана Аббасова.

Заявив, что на возглавляемом ею участке зарегистрировано 1 443 избирателя, Аббасова отметила, что около 500 человек уже воспользовались своим избирательным правом.

По ее словам, никаких нарушений в процессе голосования пока не зафиксировано: "Люди участвуют в избирательном процессе с энтузиазмом. Процесс проводится в условиях прозрачности".