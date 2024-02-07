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Председатель участка: Активность избирателей в Сабунчинском районе достаточно высока

Председатель участка: Активность избирателей в Сабунчинском районе достаточно высока Активность избирателей на внеочередных президентских выборах достаточно высока.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:07
Председатель участка: Активность избирателей в Сабунчинском районе достаточно высока

Активность избирателей на внеочередных президентских выборах достаточно высока.

Об этом Report заявила председатель избирательного участка № 13 Сабунчинского первого избирательного округа № 26 Фергана Аббасова.

Заявив, что на возглавляемом ею участке зарегистрировано 1 443 избирателя, Аббасова отметила, что около 500 человек уже воспользовались своим избирательным правом.

По ее словам, никаких нарушений в процессе голосования пока не зафиксировано: "Люди участвуют в избирательном процессе с энтузиазмом. Процесс проводится в условиях прозрачности".

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Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: "Sabunçuda seçici aktivliyi olduqca yüksəkdir"

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