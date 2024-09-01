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Председатель участка №46: В Шуше наблюдается высокая явка избирателей

Председатель участка №46: В Шуше наблюдается высокая явка избирателей Процесс голосования в Шуше проходит прозрачно, наблюдается высокая явка избирателей.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:43
Председатель участка №46: В Шуше наблюдается высокая явка избирателей

Процесс голосования в Шуше проходит прозрачно, наблюдается высокая явка избирателей.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказала председатель избирательного участка №46 Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124 Сабина Гезалова.

"На нашем участке голосуют жители города Шуша, вернувшиеся на родные земли, и граждане, задействованные в восстановительных работах. Созданы все необходимые условия для свободного голосования граждан, а также для работы местных и иностранных наблюдателей”, - сказала она.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

В городе Шуша избиратели голосуют на избирательных участках №46 и 47.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

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Версия на английском языке High voter turnout observed in Shusha, says polling station chair
Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: Şuşada səsvermə prosesi şəffaf keçir, seçici fəallığı müşahidə olunur

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