Председатель участка №46: В Шуше наблюдается высокая явка избирателей

Процесс голосования в Шуше проходит прозрачно, наблюдается высокая явка избирателей.
Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказала председатель избирательного участка №46 Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124 Сабина Гезалова.
"На нашем участке голосуют жители города Шуша, вернувшиеся на родные земли, и граждане, задействованные в восстановительных работах. Созданы все необходимые условия для свободного голосования граждан, а также для работы местных и иностранных наблюдателей”, - сказала она.
Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.
В городе Шуша избиратели голосуют на избирательных участках №46 и 47.
На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.
Избирательные участки закроются в 19:00.