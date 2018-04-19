Председатель Президиума Верховного народного собрания Северной Кореи направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) Ким Ен Нам направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.
Пользуясь этой возможностью, выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами послужат укреплению и развитию совместных интересов. Желаю Вам больших успехов в Ваших усилиях на пути процветания страны и благополучия народа".
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