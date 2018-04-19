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    Председатель Президиума Верховного народного собрания Северной Кореи направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    © Getty Images

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) Ким Ен Нам направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

    Пользуясь этой возможностью, выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами послужат укреплению и развитию совместных интересов. Желаю Вам больших успехов в Ваших усилиях на пути процветания страны и благополучия народа". 

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