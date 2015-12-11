​Председатель парламентского комитета предупредил отсутствующих на заседании депутатов

"На сегодняшнем заседании не присутствуют члены комитета Ульвия Гамзаева и Зейнаб Ханларова"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры председатель комитета Рафаэль Гусейнов выразил недовольство касательно отсутствующих на заседании депутатов.

Как сообщает Report, в своем выступлении председатель комитета отметил, что в случае повторения подобного, он будет вынужден в официальном порядке обратиться к председателю парламента и в Дисциплинарную комиссию.

По его словам, из-за роста числа парламентских комитетов, в количестве членов комитетов возникли ограничения: "К примеру, в нашем комитете 6 депутатов. Поэтому участие на заседаниях всех членов комитета обязательно. Это касается не только депутатов нашего комитета, но и всех депутатов в целом. Так как их отсутствие на заседаниях расценивается как нарушение деятельности Милли Меджлиса. Поэтому не присутствующие на сегодняшнем заседании члены комитета получат предупреждение, и в случае повторения подобного председателю парламента и в Дисциплинарную комиссию будет направлено официальное обращение.

На сегодняшнем заседании отсутствуют члены комитета Ульвия Гамзаева и Зейнаб Ханларова".