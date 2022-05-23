Председатель парламента Эстонии посетил Аллею шехидов

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом посетила Аллею шехидов.

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом посетила Аллею шехидов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, члены эстонской парламентской делегации возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к "Вечному огню".

Эстонскую делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и другие официальные лица.