О нас

Председатель парламента Эстонии посетил Аллею шехидов

Председатель парламента Эстонии посетил Аллею шехидов Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом посетила Аллею шехидов.
Внутренняя политика
23 мая 2022 г. 14:53
Председатель парламента Эстонии посетил Аллею шехидов

Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом делегация во главе с председателем парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом посетила Аллею шехидов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, члены эстонской парламентской делегации возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к "Вечному огню".

Эстонскую делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и другие официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоEstonian parliament speaker visits Alley of Martyrs in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniya parlamentinin sədri Şəhidlər xiyabanını  ziyarət edib

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi