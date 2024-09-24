О нас

Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана

Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана
Внутренняя политика
24 сентября 2024 г. 16:37
Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана

Возрождение реваншистских сил в Армении и активизация в последнее время остатков сепаратистского режима доказывают, что Армения все еще не вышла или не хочет выходить из своего традиционного амплуа и предпочитает быть инструментом в чужих руках.

Об этом Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Азиз Алекперли.

Он отметил, что на протяжении последних 200 лет силы, на которые опиралась Армения, многое ей дали, впервые в истории армянам была даже предоставлена возможность создать государство: "Мировое армянство убедило несколько поколений в возможность реализации мифической идеи о "великой Армении". Однако в результате внезапного удара 200-летняя "стратегия" была разрушена".

Депутат считает ненормальным то, что Армения не извлекла уроков из успешной однодневной антитеррористической операции Азербайджана.

По словам Алекперли, несогласие Армении с ликвидацией Минской группы является наглядным доказательством того, что она все еще считает "нагорно-карабахский вопрос" не решенным, что является явной угрозой территориальной целостности Азербайджана.

Председатель ОЗА также затронул вопрос изгнанных в 1987-1991 годах из Армении азербайджанцев, подчеркнув, что у них есть фундаментальное право вернуться в свои родные дома в Армении: "Число изгнанных из Армении за последние 100 лет азербайджанцев и их потомков сегодня в Азербайджане исчисляется миллионами. Все они объединены в Общину Западного Азербайджана и настаивают на возвращении на свои родные земли в Армении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Western Azerbaijan Community: Armenia has not learned lessons from Azerbaijan’s successful anti-terrorist operation
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Son hadisələr sübut edir ki, "erməni xəstəliyi" metastaz verib, sağalma ehtimalı sıfıra bərabərdir

Другие новости из категории

Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией
Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией
24 сентября 2024 г. 17:49
В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства
В Нахчыване прошла конференция, посвященная развитию шелководства
24 сентября 2024 г. 17:25
Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект
Община осудила представленный Адамом Шиффом антиазербайджанский законопроект
24 сентября 2024 г. 17:11
В Азербайджане учреждены профессиональные праздники сотрудников трех госучреждений
В Азербайджане учреждены профессиональные праздники сотрудников трех госучреждений
24 сентября 2024 г. 13:37
Заместитель премьер-министра Нахчывана освобожден от должности
Заместитель премьер-министра Нахчывана освобожден от должности
24 сентября 2024 г. 11:54
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
23 сентября 2024 г. 17:20
Начался судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре
Начался судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре
23 сентября 2024 г. 16:48
Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета
Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане является важным фактором и демонстрацией нашего международного авторитета
23 сентября 2024 г. 15:43
Президент подписал распоряжение о регулировании вопросов, связанных с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета
Президент подписал распоряжение о регулировании вопросов, связанных с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета
23 сентября 2024 г. 15:19
Президент: Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление
Президент: Независимая, принципиальная внешняя политика - наше главное направление
23 сентября 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi