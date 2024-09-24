Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана

Председатель ОЗА: Армения не извлекла уроков из успешной антитеррористической операции Азербайджана

Возрождение реваншистских сил в Армении и активизация в последнее время остатков сепаратистского режима доказывают, что Армения все еще не вышла или не хочет выходить из своего традиционного амплуа и предпочитает быть инструментом в чужих руках.

Об этом Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Азиз Алекперли.

Он отметил, что на протяжении последних 200 лет силы, на которые опиралась Армения, многое ей дали, впервые в истории армянам была даже предоставлена возможность создать государство: "Мировое армянство убедило несколько поколений в возможность реализации мифической идеи о "великой Армении". Однако в результате внезапного удара 200-летняя "стратегия" была разрушена".

Депутат считает ненормальным то, что Армения не извлекла уроков из успешной однодневной антитеррористической операции Азербайджана.

По словам Алекперли, несогласие Армении с ликвидацией Минской группы является наглядным доказательством того, что она все еще считает "нагорно-карабахский вопрос" не решенным, что является явной угрозой территориальной целостности Азербайджана.

Председатель ОЗА также затронул вопрос изгнанных в 1987-1991 годах из Армении азербайджанцев, подчеркнув, что у них есть фундаментальное право вернуться в свои родные дома в Армении: "Число изгнанных из Армении за последние 100 лет азербайджанцев и их потомков сегодня в Азербайджане исчисляется миллионами. Все они объединены в Общину Западного Азербайджана и настаивают на возвращении на свои родные земли в Армении".