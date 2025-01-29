Председатель организации ветеранов: Голосование проходит в соответствии с законодательством

Голосование на избирательных участках проходит в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано.
Об этом в комментарии Report сообщил председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов.
По его словам, в качестве наблюдателя от ЦИК он посетил семь избирательных участков, и на каждом из них отмечена высокая активность избирателей.
Халилов также подчеркнул, что для пожилых и маломобильных граждан, а также для тех, кто по различным причинам не может прибыть на участок, организовано голосование на местах.