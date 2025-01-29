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Председатель организации ветеранов: Голосование проходит в соответствии с законодательством

Председатель организации ветеранов: Голосование проходит в соответствии с законодательством Голосование на избирательных участках проходит в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 14:58
Председатель организации ветеранов: Голосование проходит в соответствии с законодательством

Голосование на избирательных участках проходит в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано.

Об этом в комментарии Report сообщил председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов.

По его словам, в качестве наблюдателя от ЦИК он посетил семь избирательных участков, и на каждом из них отмечена высокая активность избирателей.

Халилов также подчеркнул, что для пожилых и маломобильных граждан, а также для тех, кто по различным причинам не может прибыть на участок, организовано голосование на местах.

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Версия на английском языке Chairman of Veterans Organization: Election process fully complies with legislation
Версия на азербайджанском языке Veteranlar Təşkilatının sədri: "Seçki prosesi qanunvericiliyə tam uyğundur"

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