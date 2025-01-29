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Председатель ОИК: Процесс голосования проходит в нормальном режиме

Председатель ОИК: Процесс голосования проходит в нормальном режиме Процесс голосования проходит в нормальном режиме.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 13:16
Председатель ОИК: Процесс голосования проходит в нормальном режиме

Процесс голосования проходит в нормальном режиме.

Об этом северо-западному бюро Report сказал председатель Огуз-Габала-Шекинской окружной избирательной комиссии (ОИК) №117 Расул Джафаров.

Он отметил, что по округу зарегистрированы 55 065 избирателей, из них 332 человека впервые воспользуются правом голоса.

"В целом 251 кандидат борется за 121 место в 11 муниципалитетах. За процессом голосования следит 941 наблюдатель. Участки полностью оснащены техническим оборудованием, веб-камерами, созданы все условия для свободного голосования избирателей", - сказал Джафаров.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

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Версия на английском языке ФотоChairman: Voting continues within Constituency No.117 boundaries
Версия на азербайджанском языке Фото117 saylı DSK sədri: Səsvermə prosesi normal qaydada davam edir

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