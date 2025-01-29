Председатель ОИК: Процесс голосования проходит в нормальном режиме

Процесс голосования проходит в нормальном режиме.

Процесс голосования проходит в нормальном режиме.

Об этом северо-западному бюро Report сказал председатель Огуз-Габала-Шекинской окружной избирательной комиссии (ОИК) №117 Расул Джафаров.

Он отметил, что по округу зарегистрированы 55 065 избирателей, из них 332 человека впервые воспользуются правом голоса.

"В целом 251 кандидат борется за 121 место в 11 муниципалитетах. За процессом голосования следит 941 наблюдатель. Участки полностью оснащены техническим оборудованием, веб-камерами, созданы все условия для свободного голосования избирателей", - сказал Джафаров.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.