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Председатель общины Западного Азербайджана выступил с заявлением

Председатель общины Западного Азербайджана выступил с заявлением Председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли выступил с заявлением.
Внутренняя политика
13 марта 2023 г. 17:54
Председатель общины Западного Азербайджана выступил с заявлением

Председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли выступил с заявлением.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"Мы приветствуем направленное приглашение правительства Азербайджана армянскому населению Карабахского региона Азербайджана для проведения встречи по продолжению контактов, касающихся реинтеграции, а также для обсуждения реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Путь к миру и безопасности в регионе лежит через диалог, примирение и реинтеграцию.

В том же ключе рассчитываем, что правительство Армении откликнется на нашу инициативу начать с нами переговоры о возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как община Западного Азербайджана, несколько дней назад мы тоже направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом к правительству Армении начать диалог с нами по обеспечению нашего права на безопасное и достойное возвращение в наши дома.

Ожидаем от руководства Армении ответа на наше письмо и внесения предложений по началу переговоров. Наша переговорная платформа базируется на основных правах человека, международном гуманитарном праве и реинтеграции.

Характерно, что инициатором начала диалога как по вопросам, касающихся проживающих в Азербайджане армян, так и азербайджанцев, изгнанных из Армении, являются соответственно Азербайджанское государство и община Западного Азербайджана. Мы надеемся, что армянская сторона откажется от своего подхода «этнической несовместимости» и предпримет шаги, основанные на благородных ценностях этнического разнообразия, толерантности и мультикультурализма".

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Версия на английском языке Chairman of Western Azerbaijan Community releases statement
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri bəyanat yayıb

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