Председатель общины: Возвращение западных азербайджанцев на их родину зависит от молодежи

Возвращение западных азербайджанцев на их историческую родину зависит от молодежи.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли в беседе с журналистами перед мероприятием "Возвращение в Западный Азербайджан".
Председатель также рассказал о молодежной политике, основы которой были заложены в Азербайджане общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.
"Суть молодежной политики заключается в воспитании молодежи, уважающей наши национальные ценности и государственность. Потому что будущее нашей страны и народа зависит от молодежи", - сказал он.