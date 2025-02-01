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Председатель общины: Возвращение западных азербайджанцев на их родину зависит от молодежи

Председатель общины: Возвращение западных азербайджанцев на их родину зависит от молодежи Возвращение западных азербайджанцев на их историческую родину зависит от молодежи.
Внутренняя политика
1 февраля 2025 г. 11:13
Председатель общины: Возвращение западных азербайджанцев на их родину зависит от молодежи

Возвращение западных азербайджанцев на их историческую родину зависит от молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли в беседе с журналистами перед мероприятием "Возвращение в Западный Азербайджан".

Председатель также рассказал о молодежной политике, основы которой были заложены в Азербайджане общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"Суть молодежной политики заключается в воспитании молодежи, уважающей наши национальные ценности и государственность. Потому что будущее нашей страны и народа зависит от молодежи", - сказал он.

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Версия на английском языке Community chairman: Return of Western Azerbaijanis to their homeland depends on youth
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıdışı gənclərdən asılıdır

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