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Председатель общины: В основе всех бед Южного Кавказа лежит армянская ложь

Председатель общины: В основе всех бед Южного Кавказа лежит армянская ложь "В основе всех бед, выпавших на долю не только нашего народа, но и всех народов Южного Кавказа за последние 200 лет, лежит армянская фальсификация и армянская ложь".
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 13:05
Председатель общины: В основе всех бед Южного Кавказа лежит армянская ложь

"В основе всех бед, выпавших на долю не только нашего народа, но и всех народов Южного Кавказа за последние 200 лет, лежит армянская фальсификация и армянская ложь".

Как сообщает Report, об этом председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли заявил на прошедшей в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура, являющегося исконной азербайджано-тюркской землей".

Председатель общины отметил, что для определения причин этого необходимо прояснить два вопроса: "Почему в жилах армян течет кровь всех коренных народов Кавказа и Ближнего Востока, почему они настолько лживы, продажны, мстительны, ненадежны? Во-вторых, как армянам удается убеждать мир в своей лжи?".

По словам Алекперли, ответ на первый вопрос заключается в том, что армяне не имеют этнического происхождения: "Даже армянские историки не могут и не смогут найти это происхождение".

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Версия на английском языке Community leader: All troubles in South Caucasus stem from Armenian lies
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "Ermənilərin etnik mənşəyi yoxdur"

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