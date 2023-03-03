О нас

Председатель общины: Составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане

Председатель общины: Составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане Наша цель - донести до международного сообщества всю правду о Западном Азербайджане.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 12:15
Председатель общины: Составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане

Наша цель - донести до международного сообщества всю правду о Западном Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления общины Западный Азербайджан, депутат Азиз Алекберли во время общественных слушаний в парламенте на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан“.

"Мы, как община Западного Азербайджана, обратились с письмом к президенту Совета Евросоюза Шарлю Мишелю и действующей в настоящее время миссии ЕС в Армении. До сих пор было составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане, собраны документы около 20 тысяч семей", - сказал Алекберли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Community chairman: List of 237 villages in Western Azerbaijan has been compiled
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "Qərbi Azərbaycanla bağlı 237 kənd siyahıya alınıb"

Другие новости из категории

Предлагается подготовить законопроект Об общине Западного Азербайджана
Предлагается подготовить законопроект "Об общине Западного Азербайджана"
3 марта 2023 г. 12:58
Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа
Замглавы МИД: Возвращение в Западный Азербайджан проживающих там азербайджанцев - цель нашего народа
3 марта 2023 г. 12:28
Структурным подразделениям ИВ Баку даны поручения относительно аварийных зданий
Структурным подразделениям ИВ Баку даны поручения относительно аварийных зданий
2 марта 2023 г. 11:21
Заместитель премьер-министра встретился с вице-президентом Танзании
Заместитель премьер-министра встретился с вице-президентом Танзании
1 марта 2023 г. 17:51
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25
Генпрокурор о возврате конфискованного имущества бывших чиновников
Генпрокурор о возврате конфискованного имущества бывших чиновников
1 марта 2023 г. 12:13
В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан
В прокуратуре Нахчывана возбуждено несколько уголовных дел по жалобам граждан
1 марта 2023 г. 01:38
Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать Тертерское дело в своих грязных целях
Генпрокурор: Некоторые лица пытаются использовать "Тертерское дело" в своих грязных целях
1 марта 2023 г. 00:34
Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран
Генпрокурор: В случае необходимости сотрудники прокуратуры и СГБ будут отправлены в Иран
28 февраля 2023 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi