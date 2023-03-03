Председатель общины: Составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане

Наша цель - донести до международного сообщества всю правду о Западном Азербайджане.

Наша цель - донести до международного сообщества всю правду о Западном Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления общины Западный Азербайджан, депутат Азиз Алекберли во время общественных слушаний в парламенте на тему "Преодолевая горы: мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан“.

"Мы, как община Западного Азербайджана, обратились с письмом к президенту Совета Евросоюза Шарлю Мишелю и действующей в настоящее время миссии ЕС в Армении. До сих пор было составлен список из 237 сел в Западном Азербайджане, собраны документы около 20 тысяч семей", - сказал Алекберли.