Председатель Общины: Мы продолжаем сотрудничество с ЮНЕСКО по защите азербайджанского культурного наследия в Армении

Мы продолжаем сотрудничество с ЮНЕСКО по защите азербайджанского культурного наследия в Армении.

Мы продолжаем сотрудничество с ЮНЕСКО по защите азербайджанского культурного наследия в Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на презентации книги "Возвращение в Западный Азербайджан: наше материально-культурное наследие на исторических землях".

По его словам, Община Западного Азербайджана обращает внимание ЮНЕСКО на уничтожение азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении: "Эта книга предоставляет нам новые факты и свидетельства. 27 марта этого года руководство Общины Западного Азербайджана, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, поэты и писатели из Западного Азербайджана обратились в ЮНЕСКО по поводу фактов массового уничтожения азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении и попросили направить туда миссию по установлению фактов для оценки ситуации в этой области. В конце мая наше обращение было опубликовано в качестве официального документа ООН, и руководство ЮНЕСКО было вынуждено дать нам официальный ответ".

Азиз Алекберли напомнил, что 5 сентября 2023 года ЮНЕСКО направило второй официальный ответ Общине.

"В письме было указано, что будут предприняты соответствующие шаги в области охраны культурного наследия. В настоящее время Община Западного Азербайджана продолжает практическое сотрудничество с ЮНЕСКО для увеличения своих возможностей по сохранению азербайджанского культурного наследия в Армении, в том числе для ведения реестра памятников культуры на основе современной методологии, оценки их состояния и определения шагов, необходимых для их восстановления", - добавил он.