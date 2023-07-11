Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад

Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад

"Мы хотим в условиях мира вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад".

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"Мы хотим в условиях мира вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад". Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе. Председатель правления Общины отметил, что Пакистан – дружественная и братская страна для Азербайджана: "Пакистан оказывал политическую и моральную поддержку на международной арене в доведении до мира азербайджанских реалий и в 44-дневной Отечественной войне. Однако, к сожалению, мировая общественность недостаточно проинформирована о процессах, которые идут на Южном Кавказе последние 200 лет. Наша цель проинформировать мировое сообщество об этих процессах". Подпишитесь на наш Telegram канал