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Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад

Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад "Мы хотим в условиях мира вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад".
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 11:47
Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад

"Мы хотим в условиях мира вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад".

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.

Председатель правления Общины отметил, что Пакистан – дружественная и братская страна для Азербайджана:

"Пакистан оказывал политическую и моральную поддержку на международной арене в доведении до мира азербайджанских реалий и в 44-дневной Отечественной войне. Однако, к сожалению, мировая общественность недостаточно проинформирована о процессах, которые идут на Южном Кавказе последние 200 лет. Наша цель проинформировать мировое сообщество об этих процессах".

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: “İstəyimiz 35 il əvvəl qovulduğumuz evlərimizə qayıtmaqdır”

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