Председатель общины: Мы хотим вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад

"Мы хотим в условиях мира вернуться в свои дома, откуда нас изгнали 35 лет назад".
Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал на встрече с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.
Председатель правления Общины отметил, что Пакистан – дружественная и братская страна для Азербайджана:
"Пакистан оказывал политическую и моральную поддержку на международной арене в доведении до мира азербайджанских реалий и в 44-дневной Отечественной войне. Однако, к сожалению, мировая общественность недостаточно проинформирована о процессах, которые идут на Южном Кавказе последние 200 лет. Наша цель проинформировать мировое сообщество об этих процессах".