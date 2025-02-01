Председатель общины: Молодежь играет важную роль в распространении реалий Западного Азербайджана

По инициативе Молодежного совета общины Западного Азербайджана состоялось мероприятие "Возвращение в Западный Азербайджан".

По инициативе Молодежного совета Общины Западного Азербайджана состоялось мероприятие "Возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, в нем приняли участие руководство общины, депутаты, представители молодежи и СМИ.

Открывая собрание, председатель правления ОЗА Азиз Алекберли подчеркнул ключевую роль молодежи в донесении реалий Западного Азербайджана до мировой общественности.

Председатель Совета старейшин ОЗА Ахлиман Амирасланлы отметил значимость государственной молодежной политики в стране. "Обучение молодежи в ведущих мировых вузах за счет государства является частью этой политики", - подчеркнул он.

Глава Молодежного совета ОЗА Шахин Исмаилов обратил внимание на важность распространения информации о депортациях и геноциде, пережитых западными азербайджанцами в прошлом веке.

По его словам, молодежь играет ключевую роль в донесении этих реалий через различные платформы, социальные сети и международную деятельность. "Эти земли принадлежат нам и нашим предкам. Мы имеем право посещать могилы наших близких. Это не территориальные претензии, а вопрос прав человека", - добавил он.

В завершение мероприятия прошли церемонии награждения представителей молодежи и молодежных организаций за эффективное сотрудничество с общиной.

Фото: Эхтирам Джабиев