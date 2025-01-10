Председатель общины: 70 процентов современных армянских фамилий имеют азербайджанско-тюркские корни

70 процентов современных армянских фамилий имеют азербайджанско-тюркские корни.

70 процентов современных армянских фамилий имеют азербайджанско-тюркские корни.

Об этом в интервью Report сказал председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли.

По его словам, арменизация наших памятников в Западном Азербайджане - это попытки самообмана.

"В исторических источниках достаточно сведений о происхождении этих памятников и их принадлежности азербайджанскому народу. Формирование азербайджанофобии в армянском обществе - это результат воспитания, проводимого десятилетиями, если не веками. Однако эта идеология ожидаемо завела их в тупик", - сказал Алекберли.

Председатель общины подчеркнул, что присвоение азербайджанского культурного наследия в Западном Азербайджане - это лишь малая часть армянской политики:

"Как исследователь армянских фамилий, я могу утверждать, что 70 процентов современных армянских фамилий имеют азербайджанско-тюркские корни".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.