О нас

​​​​​​​Председатель общины: В 1991 году мы покинули Нуведи, поскольку у нас не было другого выбора

​​​​​​​Председатель общины: В 1991 году мы покинули Нуведи, поскольку у нас не было другого выбора 7 августа 1991 года жители Нуведи были вынуждены покинуть село, поскольку у них не было другого выбора.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 11:56
​​​​​​​Председатель общины: В 1991 году мы покинули Нуведи, поскольку у нас не было другого выбора

7 августа 1991 года жители Нуведи были вынуждены покинуть село, поскольку у них не было другого выбора.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, председатель общины Мегринского района, академик НАНА Фикрет Алиев.

По его словам, жители села не покидали Нуведи вплоть до 7 августа 1991 года:

"Был сформирован отряд самообороны. Но судьба распорядилась так, что мы были вынуждены покинуть село, потому что у практически безоружных сельчан не было другого выхода. Я тогда попал на прием к последнему председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову, и попытался прояснить ситуацию. Он сказал мне, что эти земли не ваши и вы должны покинуть их. До этого момента я думал, что за выселением азербайджанцев стоят только армяне. Но после того случая, я понял, что за этим стоит и советская власть".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Community Chairman: 'We left Nuvadi in 1991 since we had no other choice'
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "1991-ci ilin bu günü Nüvədini tərk etdik, başqa çarəmiz yox idi"

Самое читаемое

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi