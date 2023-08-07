​​​​​​​Председатель общины: В 1991 году мы покинули Нуведи, поскольку у нас не было другого выбора

​​​​​​​Председатель общины: В 1991 году мы покинули Нуведи, поскольку у нас не было другого выбора

7 августа 1991 года жители Нуведи были вынуждены покинуть село, поскольку у них не было другого выбора.

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7 августа 1991 года жители Нуведи были вынуждены покинуть село, поскольку у них не было другого выбора. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, председатель общины Мегринского района, академик НАНА Фикрет Алиев. По его словам, жители села не покидали Нуведи вплоть до 7 августа 1991 года: "Был сформирован отряд самообороны. Но судьба распорядилась так, что мы были вынуждены покинуть село, потому что у практически безоружных сельчан не было другого выхода. Я тогда попал на прием к последнему председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову, и попытался прояснить ситуацию. Он сказал мне, что эти земли не ваши и вы должны покинуть их. До этого момента я думал, что за выселением азербайджанцев стоят только армяне. Но после того случая, я понял, что за этим стоит и советская власть". Подпишитесь на наш Telegram канал