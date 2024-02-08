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Председатель НПО: Выборы прошли справедливо и прозрачно

Председатель НПО: Выборы прошли справедливо и прозрачно Внеочередные выборы президента Азербайджана 7 февраля прошли свободно, справедливо и прозрачно.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 17:07
Председатель НПО: Выборы прошли справедливо и прозрачно

Внеочередные выборы президента Азербайджана 7 февраля прошли свободно, справедливо и прозрачно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений" Ахмед Аббасбейли на брифинге по итогам мониторинга выборов.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила подготовку к выборам вовремя, а уровень подготовки избирательных комиссий в целом можно считать удовлетворительным.

По словам Аббасбейли, в процессе подсчета голосов в день выборов наблюдатели не встречали препятствий и ограничений: "Попыток вброса заранее заполненных бюллетеней не отмечалось. Наблюдение проводилось в соответствии с требованиями законодательства. Однако на некоторых избирательных участках наблюдалось голосование вне кабины и ошибки при проверке данных удостоверений личности. Замечания наблюдателей были учтены председателями участков".

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