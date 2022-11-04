О нас

Председатель НПО: В Азербайджане достаточно двух основных партий

Председатель НПО: В Азербайджане достаточно двух основных партий В Азербайджане достаточно двух основных партий.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 13:22
Председатель НПО: В Азербайджане достаточно двух основных партий

В Азербайджане достаточно двух основных партий.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу во время общественного обсуждения нового законопроекта "О политических партиях".

Она отметила, что в США тоже много партий, но на выборах борьбу ведут две партии: "Хотелось бы, чтобы и в Азербайджане были две основные партии, считаю, что этого достаточно. Другие партии, действующие в стране, могут заниматься образованием, здравоохранением, или объединиться".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке QHT sədri: "Azərbaycanda iki əsas partiyanın olması kifayətdir"

Другие новости из категории

Президент принял участие в открытии завода по переработке оливкового масла в поселке Зиря
Президент принял участие в открытии завода по переработке оливкового масла в поселке Зиря
4 ноября 2022 г. 13:33
Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра
Похороны Фазиля Мамедова состоятся завтра
4 ноября 2022 г. 13:05
Вице-президент Турции Фуат Октай отправится в Шушу
Вице-президент Турции Фуат Октай отправится в Шушу
4 ноября 2022 г. 12:46
В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий
В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий
4 ноября 2022 г. 12:46
В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны
В Баку состоялся автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны
4 ноября 2022 г. 11:59
Проходят общественные слушания по закону О политических партиях
ФотоПроходят общественные слушания по закону "О политических партиях"
4 ноября 2022 г. 11:53
Начался набор в группу Шушинские волонтеры
Начался набор в группу "Шушинские волонтеры"
4 ноября 2022 г. 11:38
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Назначен начальник Протокольной службы президента
Назначен начальник Протокольной службы президента
3 ноября 2022 г. 15:31
Депутат: Парламент Франции занимается фальсификацией не только истории, но и реальности
Депутат: Парламент Франции занимается фальсификацией не только истории, но и реальности
3 ноября 2022 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi