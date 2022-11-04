Председатель НПО: В Азербайджане достаточно двух основных партий

В Азербайджане достаточно двух основных партий.

В Азербайджане достаточно двух основных партий.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу во время общественного обсуждения нового законопроекта "О политических партиях".

Она отметила, что в США тоже много партий, но на выборах борьбу ведут две партии: "Хотелось бы, чтобы и в Азербайджане были две основные партии, считаю, что этого достаточно. Другие партии, действующие в стране, могут заниматься образованием, здравоохранением, или объединиться".