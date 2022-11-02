Умуд Мирзоев: На освобожденных территориях участились инциденты, связанные с минами

В последнее время на освобожденных территориях часто происходят инциденты, связанные с минами. За месяц уже произошло 7-8 инцидентов.

В последнее время на освобожденных территориях часто происходят инциденты, связанные с минами. За месяц уже произошло 7-8 инцидентов.

Как сообщает Report, об этом президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзоев сказал во время выступления на конференции на тему "Объединим наши усилия для очистки Азербайджана от мин".

По его славам, по мере того, как граждане посещают Карабах и Восточный Зангезур, проблема, связанная с минной опасностью, растет: "Необходимо усилить просветительскую работу среди населения".