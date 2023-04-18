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Председатель: Молодежь должна донести реалии Западного Азербайджана до мировой общественности

Председатель: Молодежь должна донести реалии Западного Азербайджана до мировой общественности В деле доведения реалий Западного Азербайджана до сведения мировой общественности необходима поддержка молодежи.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 15:57
Председатель: Молодежь должна донести реалии Западного Азербайджана до мировой общественности

Необходима поддержка молодежи, чтобы донести реалии Западного Азербайджана до мировой общественности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.

По его словам, для Общины Западного Азербайджана важно, чтобы вопрос о зверствах, совершенных армянами против азербайджанцев на наших исторических землях за последние 200 лет, правда о Западном Азербайджане было доведено до мировой общественности:

"Для молодых волонтеров будет проведен тренинг по данному вопросу. Думаю, что это мероприятие станет первым шагом по вовлечению нашей молодежи к процессу донесения до мировой общественности исторических реалий, касающихся Западного Азербайджана", - сказал он.

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Версия на английском языке Chairman: Youth must convey realities of West Azerbaijan to world community
Версия на азербайджанском языке Sədr: “Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında gənclərimizin dəstəyinə ehtiyac var”

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