Председатель ММ: Несмотря на давление, предвыборный процесс в Азербайджане проходит в соотвествии с демократическими принципами

"Те, кто пытается очернить Азербайджан клочком бумаги, должны отказаться от своих намерений и подумать о равноправном сотрудничестве, которое принесло бы пользу их народу и избирателям"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Граждане страны прекрасно осознают, что там, где нет стабильности, не может идти речи о развитии".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью официальному сайту партии Ени Азербайджан председатель Милли Меджлиса, кандидат от ПЕА от Абшеронского избирательного округа №45 Октай Асадов.

По словам спикера, царящая в Азербайджане общественно-политическая стабильность, создает благоприятную почву для выполнения стоящих перед страной обязательств: "Не случайно, что на сегодняшний день 80% производимого на Южном Кавказе ВВП приходится на долю Азербайджана. Входящий в членство космического клуба Азербайджан превратился из страны-должника в страну, дающую в долг. Правое слово нашего государства звучит с самых высоких трибун мира".

Спикер заявил, что наблюдающийся в мире политический и экономический кризис не оказали на Азербайджан значительного влияния.

О.Асадов отметил, что в преддверие выборов некоторые силы пытаются искусственно обострить ситуацию в Азербайджане: "В этом им также помогают служащие армянским националистам зарубежные покровители. Президент страны неоднократно заявлял, что Азербайджан внедряет независимую внутреннюю и внешнюю политику и ни одни проект в регионе не может реализовываться без участия нашей страны".

Спикер добавил, что в канун выборов недоброжелатели делают все возможное для искусственного обострения ситуации. Но, несмотря на давление, предвыборный процесс в Азербайджане проходит в соотвествии с демократическими принципами.

О.Асадов также коснулся последней резолюции Европарламента касательно Азербайджана: "Всем известно, какую цель преследуют лица, оказывающие на нас давление под видом "защитников прав человека". Они проявляют равнодушие к судьбе и правам более 1 млн. азербайджанских беженцев, закрывают глаза на оккупацию наших территорий. В то время, как обладающий небольшой территорией Азербайджан успешно решает проблемы беженцев, Европа бессильна перед проблемой небольшого количества беженцев. Те, кто пытается очернить Азербайджан клочком бумаги, должны отказаться от своих намерений и подумать о равноправном сотрудничестве, которое принесло бы пользу их народу и избирателям".