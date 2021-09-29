Председатель Милли Меджлиса встретилась с Нурсултаном Назарбаевым

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Казахстан 29 сентября встретилась в столице Нурсултане с первым президентом Республики Казахстан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего официального визита в Казахстан 29 сентября встретилась в столице Нурсултане с первым президентом Республики Казахстан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав делегацию Милли Меджлиса, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что внимательно следит за процессами, происходящими в Азербайджане. Он поделился воспоминаниями об архитекторе независимого Азербайджанского государства Гейдаре Алиеве.

Нурсултан Назарбаев отметил, что проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым успешная внешняя политика, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, открытие транспортных коридоров в условиях новых реалий сильно укрепили авторитет Азербайджана на международной арене.

В ходе встречи спикер передала приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Глава парламента Азербайджана рассказала о важной роли межпарламентского сотрудничества в расширении наших связей. Она отметила, что в парламентах обеих стран действуют группы дружбы, наши депутаты успешно сотрудничают в международных организациях.

Сахиба Гафарова отметила, что высоко ценит инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по объединению тюркских народов.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.