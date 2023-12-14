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Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Королевстве Марокко

Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Королевстве Марокко Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила официальный визит в Королевство Марокко.
Внутренняя политика
14 декабря 2023 г. 11:21
Председатель Милли Меджлиса находится с визитом в Королевстве Марокко

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила официальный визит в Королевство Марокко.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Рабата делегацию встретили председатель Палаты представителей Королевства Марокко Рашид Талби Эль Алами, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и другие официальные лица.

На встречах, которые состоятся в рамках визита, будет проведен обмен мнениями о состоянии межпарламентских связей, перспективах дальнейшего развития связей и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Mərakeşdə rəsmi səfərdədir

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