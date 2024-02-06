Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы

В Конституционном суде (КС) Азербайджана прошла встреча с международными наблюдателями Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств.

В Конституционном суде (КС) Азербайджана прошла встреча с международными наблюдателями Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств.

Как сообщает Report, в рамках встречи председатель Фархад Абдуллаев проинформировал о полномочиях и функциях Конституционного суда, закрепленных в Конституции и законах в связи с президентскими выборами.

Отмечено, что заключения и предложения наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ важны для избирательного процесса.

В ходе беседы проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с предстоящими выборами.