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Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы

Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы В Конституционном суде (КС) Азербайджана прошла встреча с международными наблюдателями Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 16:14
Председатель КС обсудил с международными наблюдателями предстоящие выборы

В Конституционном суде (КС) Азербайджана прошла встреча с международными наблюдателями Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств.

Как сообщает Report, в рамках встречи председатель Фархад Абдуллаев проинформировал о полномочиях и функциях Конституционного суда, закрепленных в Конституции и законах в связи с президентскими выборами.

Отмечено, что заключения и предложения наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ важны для избирательного процесса.

В ходе беседы проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с предстоящими выборами.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsinin sədri beynəlxalq müşahidəçiləri seçki prosesi ilə bağlı məlumatlandırıb

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